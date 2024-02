KUULUJUTUD? ⟩ «Vanematel oli hirm koguduse ees häbisse jääda.» Politseile laekunud vihje Suure-Lähtrust leitud vastsündinu ema kohta on jahmatav

Poolteist nädalat on möödunud päevast, kui Suure-Lähtrust leiti vastsündinu surnukeha. Teadaolevalt sündis laps leidmise päeva hommikul ning politsei alustas lõunast kohe laiaulatuslikku otsingut, et leida vastsündinu ema. Päevi kestnud maastikuotsingud aga tulemust ei andnud ning ema on tänini leidmata.