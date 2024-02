Politseinik Maarja Punaku nime alt levitatakse Telegramis valeinfot: politsei nimel ise sõnumite jagamine ei ole lahendus

Mõni päev tagasi teatas politseinik Maarja Punak Xis, et Telegramis levitatakse teksti, mille oleks justkui tema kirjutanud. Punaku sõnul see aga tõele ei vasta. «Sõnum väidab, et tean grupiliikmete isikuandmeid ja neid ähvardab 5-aastane vangistus, kui gruppi ei kustutata,» kirjutab Punak Xis, lisades, et reaalsuses ei ole tal isegi Telegrami kontot.