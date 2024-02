ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: igal kondoomil on oma mihklipäev

Igal asjal on kusagil kalendris mõni päev. Ometi pakkus pisukese üllatuse hetk, mil sain teada, et päev enne sõbrapäeva – 13. veebruaril – tähistatakse rahvusvahelist kondoomipäeva, seda alates 2007. aastast. Igasugused värvikirevad päevad on üsna naljakas nähtus ja enamasti meenud siinjuhul kohe ameeriklaste välja antud raamat "365 head põhjust pidutsemiseks", kuhu on kõik "pühad" kokku kogutud.

Kondoomipäev ja "Kõlvatu Tallinn"

Aga kondoomipäev omakorda tuletas meelde, et Tallinna Linnaelumuuseumis (Vene tn 17) on veel maikuuni avatud üks ülivinge näitus – "Kõlvatu Tallinn". Keegi ei kahtle, et Tallinn on üsna kõlvatu linn mitmeski plaanis, aga see näitus keskendub siiski "kõlvatusele" klassikalises mõttes. Kuraator Madli Vendik teeb seal oma kolleegidega ekskursiooni Tallinna pahupoole ajalukku. Kohtume prostituutide, kupeldajate, narkarite ning joodikutega umbes sajanditagusest ajast. Aga muuhulgas saab proovida ka ise kondoome teha – puhta käsitöö raames, lambasoolikast, nagu see hallidel vanadel aegadel kombeks oli.

“Kõlvatu Tallinn” ei ole lineaarne ülevaade prostitutsiooni ajaloost Tallinnas. Ei ole tegemist ka üksnes prostitutsiooni käsitleva ekspositsiooniga, vaatluse all on muudki teemad, mida ühel või teisel viisil on aegade jooksul kõlvatuks peetud. Siin räägitakse tallinlaste ihadest ja tabudest, suguhaigustest, erootikast ja pornograafiast, prostitutsioonist ja prostituutide elust keskajast teise maailmasõjani.