Kolmapäeval tuli ilmsiks, et Sten-Erik Jantson ootab Elina Kovalenkoga teist last.

«Ootusaeg on läinud vägagi rahulikult ja mõnusalt,» räägib Elina. «Vahel täitsa ununeb, et olen beebiootel, just enesetunnet arvestades, kuid kiirelt kasvav kõhuke tuletab seda ikka igapäevaselt meelde,» nendib ta. «Seda valjult välja öeldes on ikka täiesti uskumatu mõelda, et ma saan kolmandat korda emaks.»