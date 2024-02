GALERII ⟩ Daniel Levi hullutas sõbrapäeval publikut abikaasale pühendatud albumi esitluskontserdiga

«Tegelikult oleks vist patt mitte kontserti anda, kui albumi nimi juba dikteerib! Seda enam, et täpselt aasta aega tagasi eelmisel sõbrapäeval sai albumi tulek välja hõigatud. Ilus full circle (eesti k täisring – toim) moment tuleb!» rääkis Daniel Levi enne kontserti, mis toimus Kalamaja baaris Uus Laine.

Äsja ilmunud album «14/02» on pühendatud Danieli pikaaegsele kaaslasele ja abikaasale Elerile. «Lauludega saab öelda kellelegi midagi, milleks sul endal pole õigeid sõnu või julgust ja keskkoolis polnud mul kumbagi. Sellepärast otsustasingi ühele tüdrukule, kes mulle väga-väga meeldis, teha mixtape'i. Nii hakkasingi igal aastal just 14. veebruaril kinkima talle aina uusi kogumikke – sellest ka albumi nimi. Kui olin 17, salvestasin juba talle ka ühe enda laulu, mida vana nailonkeeltega kitarril mängisin ja kõrvetasin ka selle CD-le. Nüüdseks on möödunud palju aastaid, aga ma laulan ikka veel laule, mis räägivad temast,» rääkis Daniel albumi tähendusest.