«Tehke, mis te teete, aga ärge tulge teie ründama, kui te seda kõike teinud olete, et te ei ole teinud, ma ei viitsi seda p**ka kuulata,» põrutas ilusüstide kuninganna Marju Karin möödunud nädalal ühismeedias. Olgugi et Marju ei maininud oma monoloogis nimeliselt kedagi, on põhjust arvata, et see oli suunatud Brigitte Susanne Hundi uue taskuhäälingu koostööpartnerile Laura Valgule.