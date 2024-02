GALERII ⟩ Sõbrapäeva puhul jagas Tallinna kesklinnas kallistusi lõbus kana

«Kanad on oma olemuselt õrnad, tundevõimelised aga samas väga sotsiaalsed linnud. Kahjuks peetakse umbes 80% Eesti munakanadest kitsastes traatpuurides, kus neil puudub igasugune võimalus tegeleda mistahes loomuomaste tegevustega,» kommenteeris ettevõtmist Nähtamatute Loomade kommunikatsioonijuht Liina Peäske. «Selle rõõmsa hommikuse tervitusega tahame juhtida inimeste tähelepanu sellele, et kana koht ei ole puuris. Munatootmiseks on olemas palju humaansemad viisid ja meil kõigil on võimalus kanadele head teha, eelistades puurivabade kanade mune.»