ÜLILIBE TEE ⟩ Elva valla bussipeatuses kukkus mees nii hullusti, et vajas kiirabi

Elva Facebooki grupis juhib Elva valla elanik Maigi tähelepanu ülilibedatele bussipeatustele ja kaupluste parklatele. «Elva vald, kas bussipeatuseid oma vallas hooldate? No ei usu. Ikka see Rannu kant, mida te tundagi ei taha. Kutsusin inimesele abi, kukkus vaeseke libedaga, selg valus, ei saanud liigutadagi. Rannu Coopi esised parklad... eile seal inimene kukkus,» kirjutab ta ning soovitab vallaametnikel tulla Elvast Rannu ja Kaarlijärve poole. «Te kukute autost välja tulles maha,» on Maigi veendunud. «Vaesus nii suur, pole enam libedatõrjeks raha või milles asi?» küsib ta ning jagab fotosid talle Rannu apteegi bussipeatuses avanenud nukrast vaatepildist.