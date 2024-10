Kuidas on põimunud kosmilised armuniidid Malluka ja Tomas Legranti vahel?

Eesti edukas blogija Mallukas leidis möödunud sügisel enda kõrvale uue armastuse, Tomas Legranti. Paistab, et neile on naeratanud tõeline armuõnn, aga kuidas peegeldub see taevaseisudes?