SEGANE LUGU ⟩ Kas sõbrapäeva inspireeris pidu, hukkamine või luuletus?

Kuid palju sellest, kuidas see veebruaripäev romantikaga seotud on, jääb saladuseks, detailid on aja jooksul kadunud ja muutunud, kui romantikud ajalugu ümber jutustasid. Sellel päeval pole mitte ainult konkureerivaid päritolulugusid, vaid on vähemalt kaks pühakut, kes võisid sellele tõuke anda, kirjutab National Geographic.