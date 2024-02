UHKE ⟩ Eestlased korraldavad Hispaanias vabariigi aastapäeva balli. «Kes Estoniasse kutset ei saanud, tulge siia!»

Hispaanias Marbellas toimub 24. veebruari õhtul Eesti vabariigi aastapäeva ball, kus peaesinejaks on Ott Lepland. Õhtu pakub palju üllatusi ning tulemas on ka oksjon, mille tulu annetatakse Sünnitusmajade Fondile. «Ehk need, kes see aasta presidendi vastuvõtule ei mahtunud, soovivad hoopis Marbellasse ballile tulla?» küsib korraldaja Grete Mäeots ning avaldab, mis punase vaiba väärilisel sündmusel täpsemalt toimuma saab.