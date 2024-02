KAHEKSA LAPSE EMA ⟩ Mailis Reps kaksikute sünnist: ma sain ka meditsiinilist tuge

Teisipäevaõhtuses ETV saates «Impulss» räägiti, miks langes möödunud aastal sündide arv. Poliitiku ja kaheksa lapse ema Mailis Repsi sõnul on sündimuse langusel mitmeid tegureid. «Meil on noorte sünnitusealiste põlvkond väiksem, meil on väljaränne. Eriti tarkade, edukate ja haritud naiste hulgas. Maailm on avatud, inimesed saavad õppida ja töötada väljaspool Eestit,» rääkis Reps saates.

Neljakümnendates lapse saamine pole niisama lihtne, kuid Repsi lugu annab lootust, et see kõik on siiski võimalik. «Võin tuua kahjuks kümneid ja kümneid näiteid, et isegi kolmekümnendatest naistest, kes on mu sõbrannad, kolleegid tutvusringkonnas, kes on edasi lükanud erinevatel põhjustel,» märgib Reps ja lisab, et tavaliselt on põhjusteks karjäär ja õpingud. «See on täiesti arusaadav!»