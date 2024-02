ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: peale seedetrakti, haiguste ja surma pole "meie türannil" rahvaga midagi ühist

Sise- ja välisrrori vallandamine

Aga loeme Brodski türannide lugu edasi: "Kui inimesest saab türann, siis ei juhtu see sellepärast, et tal on niisugune kutsumus, kuid see ei sünni ka päris juhuslikult. Kui kellelgi on selline kutsumus, läheb ta kõige sirgemat teed ja temast saab türann perekonnas, tõelist türanni tuntakse samas kui arga ja üpris harilikku perekonnainimest. Türannia vahendiks on poliitiline partei (või sõjaväehierarhia, millel on parteiga sarnane struktuur); selleks et jõuda tippu, on ju vaja mingit vertikaalset ehitist."