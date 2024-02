HAIGLASISENE BAKTER ⟩ Pealinna proua siunab regionaalhaiglat eaka isa nakatumise tõttu. PERH: raskemal juhul võib see kesta aastaid

Põhja-Eesti regionaalhaigla. Kollaaž on illustreeriv.

«Mulle öeldi ka, et oleks hea kiiremini koju saada, et midagi sealt külge ei saaks,» kurtis pealinna proua Ülle, kelle eakas isa nakatus Põhja-Eesti regionaalhaiglas ESBL-bakteriga, mille võib väidetavalt kaasa saada kogu eluks. Põhja-Eesti regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juht dr Mait Altmets sõnas, et nimetatud bakterid võivad kahju tegemata inimese soolestikus tõepoolest elada pikka aega.