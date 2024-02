FOTO ⟩ Valga kortermaja hoovis avanes silmariivav vaatepilt

Valgas jalutanud seltskonnale hakkasid ühe kortermaja hoovis silma tühjendamata prügikastid ning hulk maha visatud prügikotte. Vallavalitsuse esindaja sõnul on jäätmevedaja jaoks see teeninduspiirkond uus ja seetõttu on esinenud tõrkeid. «Tekkinud mahutivälised jäätmed kogub jäätmevedaja kokku ja veab need ära tasuta,» ütleb valla kommunikatsioonijuht.