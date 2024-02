VANAD TUULED ⟩ Hiljuti lahutanud Sandra Vabarna vahetas nime

«Sain pangast teate: «Palun anna oma uuest nimest teada neile, kes Sulle ülekandeid teevad.» Seega, kui te tahate mulle ülekandeid teha, siis ärge unustage uut (vana) nime kasutada! Welcome back (eesti keeles tere tulemast tagasi), Sillamaa!» jagab muusik Sandra Vabarna, et on pärast abielulahutust tagasi võtnud oma neiupõlvenime.

Uudisest andis ta teada ka oma Instagrami stooris, kus jagas, et ka tema Instagrami kasutajanimi on nimevahetusega seoses muutunud.

Foto: Kuvatõmmis Instagramist

Juuli alguses teatasid ansambli Trad.Attack! liikmed Sandra ja Jalmar Vabarna, et on otsustanud oma abielu lahutada.

«Elu on teekond ja me oleme jõudnud just sellesse punkti. Riidu ega draamat ei tasu siit otsida. Otsus ei tulnud üleöö ega kergekäeliselt. Vaatasime sügavalt enda sisse, käisime paariteraapias ja tegime teadliku valiku. Lahku on võimalik minna ka armastusega, teineteist ja ennast austades. Ja see on meie valik,» teatasid nad mullu suvel ühises avalduses.

«Meil on kaks last, kes on meile kõige kallimad inimesed siin maailmas. Kasvatame neid ühiselt ja suure armastusega edasi. Jätkame ka bändikaaslastena,» lisasid nad teates.

Muusikud abiellusid 2016. aastal. 2018. aasta suvel sündis nende perre poeg Villem. 2021. aasta veebruaris nägi ilmavalgust teine laps, kes sai nimeks Kuu.