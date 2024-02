VASTUSEIS ⟩ Viimsi elanikud: vallavõim plaanib rajada meie kodu kõrvale jäätmejaama

Viimsi vallavolikogu liige Ivo Rull ütleb Facebooki grupis «Viimsilased» tehtud postituses, et kohalikud on vastu valla plaanile teha Reinu tee ridaelamute kõrvale jäätmejaam.

«Usun, et mitte ükski viimsilane ei soovi ärgata ühel hommikul teadmisega, et vallavõim on vargsi otsustanud rajada tema kodust umbes 100 meetri kaugusele jäätmejaama. Isegi kui seda taristut nimetatakse ringmajanduskeskuseks ning lubatakse ümbristev müür roheliseks värvida. Aga just nii tänane vallavõim on otsustanud teha Reinu tee ridamajades elavate peredega,» ütleb Rull, kes kutsub allkirjastama petitsiooni, mis keelaks jäätmejaamade loomise elumajade lähedusse. Artikli ilmumise hetkel on petitsioonile oma allkirja andnud 76 inimest.