PETITSIOON ⟩ Viimsi elanikud: vallavõim plaanib rajada meie kodu kõrvale jäätmejaama

Viimsi vallavolikogu liige Ivo Rull ütleb Facebooki grupis «Viimsilased» tehtud postituses, et kohalikud on vastu valla plaanile teha Reinu tee ridaelamute kõrvale jäätmejaam.

«Usun, et mitte ükski viimsilane ei soovi ärgata ühel hommikul teadmisega, et vallavõim on vargsi otsustanud rajada tema kodust umbes 100 meetri kaugusele jäätmejaama. Isegi kui seda taristut nimetatakse ringmajanduskeskuseks ning lubatakse ümbristev müür roheliseks värvida. Aga just nii tänane vallavõim on otsustanud teha Reinu tee ridamajades elavate peredega,» ütleb Rull, kes kutsub allkirjastama petitsiooni, mis keelaks jäätmejaamade loomise elumajade lähedusse. Artikli ilmumise hetkel on petitsioonile oma allkirja andnud 76 inimest.

Viimsi vallas asuv territoorium, kuhu vald soovib rajada ringmajanduskeskuse. Foto: Erakogu

Rull rääkis Elu24-le, et Viimsi valla territooriumil on mitmeid alternatiive, kuhu saaks teha jäätmejaama ja kus elumajad jäävad ühe kilomeetri kaugusele. Tema sõnul pole vallavalitsuse ametnikud siiamaani soovinud alternatiivide leidmisega tegeleda. «Minul kui volikogu liikmel puuduvad vajalikud alusmaterjalid (dokumendid kinnistute omandivormide ja taristu kohta, võimalikud keskkonnaalalased piirangud jmt), et saaksin konkreetselt näpuga näidata ühele või teisele punktile. Hetkel väljapakutud piirkond on jäätmejaama rajamiseks ilmselgelt ebasobiv,» ütleb ta.

Ivo Rulli postitust kommenteerinud Maarja leiab, et Viimsis on palju koledaid maatükke, millel asuvad nõukaaegsed lagunenud laohooned. «Kas poleks mõistlikum kasutada mõnda sellist? Eraldatud kohas on ka näiteks Kompostiväljaku teel asuv plats. Selliseid platse on veel,» ütleb ta.