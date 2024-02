KLÕPSUD ⟩ Pidu läbi külaliste silmade: Grete Kuld sai sünnipäeval üllatuspeo osaliseks

12. veebruaril tähistas enda 35. sünnipäeva näitleja ja muusik Grete Kuld . Ühismeediast näib, et Kuld sai tähtsal päeval vahva üllatuspeo osaliseks.

«Kui sul on maailma kõige ägedam mees ja kõige ägedamad sõbrad,» kirjutas ta ühismeediasse postitatud video juurde. «Ma olen lihtsalt nii tänulik, et olen ümbritsetud selliste armsate inimestega! Aitäh, et olete.»