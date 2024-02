PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 13. veebruar: Vähil on raske oma emotsioone vaos hoida, Skorpionil tõusevad kodused teemad tulipunkti

JÄÄR

Ühest küljest on sul vajadus kuuluda gruppi, tegutseda koos teistega, ent teisalt on keeruline erinevate inimestega ühist keelt leida.

SÕNN

Tunned, et liigne tagasihoidlikkus ei tee sulle head – sul on tööalased ambitsioonid, sul on vajadus ennast tõestada!

KAKSIKUD

Võid tunda, et hea on pigem seal, kus meid ei ole. Ehk tõstab pead soov võtta ette pikem reis, et seiklusi kogeda ja uut õppida.

VÄHK

Sul on raske oma emotsioone vaos hoida. Tekib pinge, sisimas pulbitseb, nii mõnegi inimese käitumine võib ärritavalt mõjuda.

LÕVI

Tahad kallimaga koos tegutseda. Eriti hea oleks midagi sportlikku ette võtta või ühiselt tööd murda. Ära tühiste asjade pärast riidu kisu!

NEITSI

Tunnetad, et on aeg rohkem töösse panustada. Sul on jõudu ja tahtmist, et uusi asju algatada ning tööalast rutiini ümber korraldada.

KAALUD

Vajadus silma paista ja töö eest tunnustust saada kasvab. Kui pingutad ja oled tubli, aga keegi seda ei märka, kipub motivatsioon langema.

SKORPION

Kodused teemad tõusevad tulipunkti. Kui oled väga palju aega tööle pühendanud, siis tuleb nüüd perekohustused esikohale seada.

AMBUR

Tunned rõõmu liikumisest, tähendagu see siis sportimist või autoroolis uljalt gaasipedaali vajutamist. Ära ületa lubatud piire!

KALJUKITS

Tahad, et sinu pingutuse eest ka heldelt tasutaks. Panustad äritegevusse eeskätt seetõttu, et loodad kiirelt kasumit teenida.

VEEVALAJA

Jõuline Marss jõuab Veevalaja märki, andes sulle juurde energiat ja soovi tegutseda. Samas kipud ka kergemini ärrituma.

KALAD

Rolli kipuvad mängima saatuslikud asjaolud. Võimalik, et oluline info läheb sinu kõrvadest mööda, sest oled kunagi varem kellegi ees salatsenud.