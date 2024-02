ELU25 ⟩ #Maolenvenelane. Julia Aug – eesti juurtega ja Putinit tauniv venelannast lavastaja

Denis Larchenko: Julia, paljudes intervjuudes Te ütlete, et olete meelega kasutanud sõnaühendust #Maolenvenelane, sest arvate, et meie ühiskonnas on olemas pinge. Te täpsustate, et see pinge on seotud poliitiliste otsutega, mida Eestis vastu võetakse. Te olete ju ka varem dokumentaallavastusi teinud ning olete neid teinud ka Narva ja narvakate kohta. Ilmselt olete teadlik sellest, et alla poole Narva elanikkonnast käib valimistel. Kas siis see pinge, millest te räägite ei ole meie ühiskonna „tervenemise“ jaoks hea?

Julia Aug: Kas see pinge saab olla positiivse või negatiivse mõjuga, näitab aeg. Me saame sellest teada vaid siis, kui jõutakse mingigi tulemuseni. Mingi liikumine või veel midagi... See, et see pinge ei ole niisama tekkinud, on kindel. See tekkis just peale 24. veebruari, pärast Venemaa rünnakut Ukraina vastu. See on selge! Sellest ajast alates sai toksiliseks ka sõnaühendus „olen venelane“. Aga mulle... Vot just mulle isiklikult... Inimesele, kes väga pikalt elas Venemaal... Just ei meeldigi see, et Šaman (laulja), pseudopatrioodid, on omistanud endale see sõnaühenduse „olen venelane“. See mulle ei meeldi ja ma tahan seda mängu pea peale pöörata, sest väljend „ma olen venelane“ ei ole ainult pseudopatriotism.