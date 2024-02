Soome presidendikandidaat Alexander Stubb koos oma naise Suzanne Innes-Stubbiga 11. veebruaril 2024 Helsingis Koonderakonna valimispeol. Foto on tehtud siis, kui Stubb sai just teada, et võitis valimiste teise vooru. Temast saab Soome 13. president 1. märtsil 2024

Foto: EPA/KIMMO BRANDT/SCANPIX