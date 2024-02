«Läheb jamaks!» Paljud soomlased väljendasid presidendivalimiste järel pettumust

Soomes toimus pühapäeval, 11. veebruaril presidendivalimiste otsustav voor. Võistlustules olid Alexander Stubb (Koonderakond) ja Pekka Haavisto (Rohelised). Tasavägised valimised võitis Stubb, kes valiti presidendiks järgmiseks kuueks aastaks.

Reaktsioonid ühismeedias on olnud vastuolulised.

«Kurb, kurb päev meie jaoks!» tõdes soomlanna ühismeedias.

«Läheb jamaks!» pakkus keegi.

Instagrami postitati ka esimene meem, mis viitab sellele, et Soome presidendiks valitud Stubb ja peaminister Petteri Orpo on nagu kaks tilka vett.

Selle all märkis keegi, et Stubbil on kummaline naeratus: «Ainus inimene, kes naeratab tagurpidi.»

«Igatsen juba Saulit», viitas keegi Sauli Niinistöle, kelle asemel Stubb 1. märtsil presidendiks saab.

Nagu ikka leidub negatiivse vastukaja kõrval ka positiivset ning nii mõnegi arvates on Stubb soomlastele tugevaks liidriks. «Stubb võitis, sest tema jaoks on kõik inimesed võrsed. Ta ei kaevanud mõttetute asjade pärast kohtusse ega loonud sellest arutelu, sellepärast inimesed ta valisid. Stubb on aus ja õiglane.»

Isegi need, kes olid Haavisto poolt, on positiivselt meelestatud. «Usun, et saime hea presidendi.»

