EBAÕNN ⟩ Genka ja Maris Kõrvitsa poeg jäi koolikatsetest kõrvale: tahaks jõetäie nutta

«Teate, mis asi on ebaõnn? Kui sa oled seitsme-aastane ja planeerid sügisel kooli minna. Koolikatsed satuvad ühele nädalavahetusele ja sa haigestud täpselt siis tuulerõugetesse. Vot see on ebaõnn. Tahaks jõe nutta. Lapse eest,» teatab raadiosaatejuht Maris Kõrvits Xi kontol.