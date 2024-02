PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 12. veebruar: Sõnnil tuleb oma tervisele tähelepanu pöörata, Amburil tekib tahtmine sõpradega ühendust võtta

Suhtlemine nii isiklike kui ka äripartneritega muutub ladusamaks. Lihtsam on kaasinimesi mõista ning ennast neile arusaadavaks teha.

Sul tuleb oma tervisele tähelepanu pöörata. Eriti tähtis on jälgida toitumist. Magusaisu võib suureneda, ära anna sellele järele.

Kui tunned, et vajad väikest lõõgastust, võta rahuliku südamega enda jaoks aega. Kultuuriüritused toovad meeldivaid elamusi.

Sul võib tekkida soov mööda poode kolada, et ilusaid asju vaadata, kenasid riideid proovida. Tahad endale midagi lubada.

Võimendub sulle nii loomuomane soov kõigiga hästi läbi saada. Eriti oluline on sulle mõistagi armastatud inimese tähelepanu.

Kui sul tekib tahtmine sõpradega ühendust võtta, siis tee see kohe teoks. Teadmine, et teised on sinu jaoks olemas, lisab kindlustunnet.