VIDEO ⟩ «Külmavärinad käivad lausa üle ihu!» Rokkbänd Fööniks avaldas uue videosingli «Metsik»

Bändi kitarristi, Elmar Liitmaa sõnul suundub Fööniks juba veebruari keskel uuesti stuudiosse, et salvestada ports uusi lugusid. Ta lisab, et uut albumit on oodata juba 2024. aasta sügisel.

Uus lugu räägib sellest, et meis kõigis on peidus nii head kui halba, on küljed mida soovime näidata ja küljed mida soovime varjata. Kas oleme valmis armastama inimest sellisena, nagu ta on – kõikide tema vigadega?

Kui Liitmaa esimest korda lugu Fööniksile esitles, tekkis bändi lauljal Tanel Laidnal looga isiklik side. «Mul on olnud elus suhe, kus minu kaaslane on üritanud mind nii-öelda juppideks rebida ja jätta minust alles vaid need tükid, mis temale meelepärased. Nii olin endalegi märkamata osava manipuleerimise tagajärjel kaotanud ümbert sõbrad ja kõige tähtsama - iseend,» rääkis Laidna avameelselt.

Ka fännidele läheb uus lugu hästi peale. «Ülimalt mõnus lugu, külmavärinad käivad lausa üle ihu. Tõsiselt hea!» kirjutab üks kommentaariumis. «Aina paremaks, kõvemaks!» leiab teinegi.