GALERII ⟩ Púr Múdd ja Grete Paia on külas Eesti kaitseväelastel Iraagis

«Oleme väga tänulikud sellise võimaluse eest, et saime tulla Iraaki oma Eesti kaitseväelastele ja ka liitlastele esinema. Kogu elustik on tõesti turvaline ja oleme väga hoitud. Saame anda kaks kontserti ja sellega pakkuda sõduritele meelelahutust ja veidi teistsugust kogemust mida nad siin igapäevaselt ei näe,» ütlesid Púr Múdd’i liikmed. Samuti said muusikud ise käia lasketiirus, süüa ja jutustada koos sõduritega ning kuulata nende tööst ja tegemistest. «Meil on hea meel, et saime kontserdi näol neile tükikese kodumaad kaasa tuua.“