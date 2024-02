PIILU SISSE ⟩ «Kui keegi soovib investeeringuks või kui laps on ülikooli minemas.» Marju Karin müüb oma Tartus asuvat korterit

Puiestee tänaval asuv hoovipoolne korter on remonditud 2019. aastal ja asub 1977. aastal ehitatud majas.

Müügikuulutuses kirjutatakse, et tänavamürast eemal asuvas korter on sobilik üüriinvesteeringuks või ka esimeseks koduks noortele, korteri eest tuleb välja käia 45 000 eurot. 21,6-ruutmeetrises korteris on köök ja tuba, ühiskasutatav tualettruum asub koridoris.