NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Kaalude süda võib plahvatuslikult avaneda, Skorpionil läheb kodus emotsionaalseks

Käes on väga eriline nädal, mil kogeme järjest Marsi-Pluuto ühendust ning Veenuse-Pluuto ühendust Veevalajas. Esmakordselt oma eludes kogeme neid ühendusi just selles tähemärgis. Need on väga jõulised ja transformatiivsed seisud, kuid jõu kese on liikunud vormivast ja kontrollivast Kaljukitsest Veevalajasse, mis eelistab vabadust.