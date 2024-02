Kanada mees avas Tais lennukiukse, nüüd võib teda oodata surmanuhtlus

Juhtum aset 7. veebruaril, vahendab CNN. Lennujuhid said teadaande kella kümne paiku õhtul, et Thai Airwaysi lend, mis pidi väljuma Bangoki Suvarnabhumi lennujaama, ootas õhkutõusmise rajal, sest üks reisija oli avanud lennuki ukse. Lennukit polnud võimalik kohe teisaldada, mistõttu see takistas ajutiselt ka teiste lendude õhkutõusmist ja maandumist.