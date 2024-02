MIS JUHTUS? ⟩ Respekti solisti Kerdo Mölderi elu ripub juuksekarva otsas: vajan tõesti kõigi teie palveid

Respekti solist Kerdo Mölder sõnab Elu24-le, et viibib hetkel keerulises seisus Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. «Kui kõik läheb minuga hästi, siis kindlasti räägin sellest kõigest pikemalt,» kinnitab Mölder toimetusele ja lisab, et esmaspäeval on teda ees ootamas väga keeruline operatsioon.