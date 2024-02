Draakoni puhul tuleb märgata, et see on ainus mütoloogiline ja ebamaine loom Hiina horoskoobis ning samuti ainus, kes on võimeline lendama. Nii on seda aastat peetud hiinlaste seas alati eriliseks, õnnelikuks ja võimsaks ning see on üks populaarseim aeg, mil lapsi saada, sest usutakse, et neist kasvavad väga õnnelikud inimesed.