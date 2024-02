GLAMUURNE GALERII ⟩ Goldtime tähistas 25 tegutsemisaasta täitumist staariderohke peoga

«Goldtime'i kannustab soov inspireerida ja täita inimeste unistusi. Meie veerandsaja tegutsemisaasta edu võtmeks ongi olnud inimesed, kes on valinud meid oma ehtepartneriks või hoopis panustanud oma töö või loominguga meie eduloosse. Need on inimesed, keda soovime tänada ja kellele soovime tänutäheks kinkida inspiratsioonilaengut ning kauneid elamusi,» ütles Goldtime'i looja Indrek Peterson.