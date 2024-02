FOTOD JA VIDEO ⟩ «Terve salong oli kilde täis!» Vastu tulnud reka katuselt lendu läinud jäätükk maandus esiklaasis

Kolmapäeva hommikul reka rooli istunud Veiseril on nüüd kaks sünnipäeva. «Kiirabipatrull ütles ka, et võite seda teiseks sünnipäevaks pidada,» meenutab Veiser, kes tol hommikul Keila-Saue vahelisel lõigul avariisse sattus.

Nimelt sõitis mees rekaga maanteel, kui vastu tulnud reka katuselt lendu tõusnud jäätükk lendas tema esiklaasi. «See oli korralik šokk. Kõigest murdosa sekund, kui korraks küljepeeglisse vaatasin, et kas veosega on kõik hästi ja enam ei jõudnudki midagi teha,» meenutab ta hirmutavat hetke. «Kui oleks jõudnud isegi paremale tõmmata, siis oleks see ilmselt küljeaknast sisse lennanud,» nendib ta.