EHMATAV ⟩ Võrus kukkus korteri laest tükk alla. «Naaber teeb nii kõvasti remonti!»

Ühel veebruarikuu neljapäeva lõunaajal sadas Võrus asuvas kortermajas ühe väikese korteri laest alla üsna suur tükk, mis jättis lakke korraliku augu. «Seda maja kutsutakse Võru talvepaleeks. Tegemist on 80ndate lõpus ehitatud viiekorruselise kortermajaga. Elan siin alates 1993. aastast,» räägib Anne (nimi muudetud, toimetusele teada).

«Naabril käib korteris suur remont. See tükk oleks võinud mulle ka voodisse kukkuda, ma just pikutasin sel ajal, kui tükk laest alla sadas,» ütleb ta. «Helistasin häirekeskusesse, sest remondimees ei lõpetanud puurimist ära. Kui ütlema läksin, siis saatis ta mind sinna kohta, kus päike ei paista. Päästeamet tuli kohale ja keelas naabril puurimise ära,» räägib Anne, kes kahtleb, kas ehitusmehed ikka piisavalt professionaalsed on, kui põrandast läbi puurivad.