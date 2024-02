MAKSMATA ELEKTRIARVE? ⟩ Türi vallas pandi tüli pärast pumbajaamale lukk ette. «Mu hobustel pole enam joogivett!»

Türi valla elanik Siiri rendib juba aastaid oma tuttavalt Kolu külas asuvat lauta. Laudas elab kaks hobust, kelle eest ta iga päev hoolitsemas käib. Nii on see olnud juba viimased viis aastat. Lauda kõrval on pumbajaam, kust saab hobustele joogivett. Neljapäeval aga tekkis pumbajaama ukse ette lukk ja Siiri ei tea, miks uks lukustati. Nii kaua kuni pumbajaama uks lukus on, peab Siiri hobustele vett tooma eemalasuvast laudast, kus ta töötab.