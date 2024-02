«Kõik on minu jaoks kuidagi jooksma hakanud,» ütleb Eesti Laulul üllatajana finaali jõudnud lauljatar Anet Vaikmaa (34), kellele viimane aastaring on tema muusikukarjääri jooksul olnud üks edukamaid.

Aneti suurem tähelend sai alguse mullu kevadel, kui Sven Lõhmuse kirjutatud lauluga «Viimane tants» saavutas ta teise koha konkursil «Uus laul». «Seal oli väga palju tuntud muusikuid ja igast saatest said edasi vaid pooled, seega oli iga väike võit seal minu jaoks suur,» meenutab ta tihedat konkurentsi. Lauljatar tõdeb, et kuigi seadis endale eesmärgiks finaali jõuda, siis nii kõrget kohta ta loota ei julgenud.

Eesti Laulu poolfinaalist edasi saada oli Aneti sõnul aga palju keerulisem kui «Uue laulu» eelvoorudes osaleda. «Sellel aastal oli ikka väga raske finaali pääseda,» viitab ta varasemast suuremale osalejate arvule poolfinaalis. Olgugi et Anet oli endale ka Eesti Laulul lõppvõistluse eesmärgiks seadnud, tõdeb ta, et tema väljakuulutamine kahe viimase finalisti kohale oli ootamatu. «Kui öeldi Peter Põder, siis mõtlesin, et nüüd tuleb Traffic,» ei lootnud ta viimase finalistina enam sugugi enda nime kuulda.