Möödunud aastal reisis Jukkum Kesk-Ameerikas ning just kogu reisil toimunu on uue raamatu kaante vahele talletatud. «Avastan, et mul on aasta lisaaega. Hetkegi raiskamata panen gloobuse keerlema ja pakin seljakoti. Üheotsapilet viib maailma ohtlikematesse riikidesse, kus kõik teed ei vii lemmikpaika,» kirjeldab Jukkum oma uut raamatut.