AITA LEIDA! ⟩ «Meile teadaolevalt pole naine endiselt abi saanud.» Politsei jätkab Suure-Lähtrust leitud vastsündinu ema otsinguid

Esmaspäeva õhtul saabus meediaväljaannetele politseilt pressiteade, kus paluti abi, et leida üles äsja sünnitanud naine, kes ilmselt vajab arstide abi. Hiljem selgus, et Suure-Lähtrust leiti lõuna paiku elumärkideta vastsündinu, kelle koer koduhoovi oli toonud.

Veel lisas Palmits, et seni saadud vihjetest pole väga kasu olnud, kuid siiski kontrollivad nad igat niidiotsa. Samuti polevat neil veel mingit versiooni, kuidas see juhtum üldsegi aset võis leida.

«Nii nagu ka otsinguid alustades, on meie peamine eesmärk leida lapse ilmale toonud naine, kes ei ole meile teadaolevalt endiselt arstiabi saanud. Seetõttu on praegu politsei kõige olulisem tegevus kõikvõimaliku informatsiooni kogumine ja see on väga mahukas töö, millesse panustavad väga paljud tublid inimesed,» räägib Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin.