EBATAVALINE VALIK ⟩ Muusik Kristel Aaslaid paljastas, mis saaks tema perekonnanimeks, kui ta peaks abielluma

Kolmapäevaõhtuses «Pealtnägija» saates rääkis muusik kaw, et võttis uue esinejanime ja on nüüdsest tuntud kui kewin .

Nimevahetuse tingis omapärane vahejuhtum, et Eesti artisti postitused olid Facebookist ja Instagramist vaikimisi blokeeritud, kuna KAW on ingliskeelne lühend, mis tähendab kill all women ehk eesti keeles «tapke kõik naised».