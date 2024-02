Režissöör meenutab memuaarides, kuidas ettearvamatu Brad Pitt temaga filmivõtetel mõõtu võttis

Brad Pitt Tristan Ludlow'na 1994. aasta filmis «Legends of the Fall» («Sügislegendid»)

USA režissöör Ed Zwick avaldas oma memuaarideraamatu «Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood» («Hitid, läbikukkumised ja muud illusioonid: minu 40 midagi aastat Hollywoodis»), milles ta kirjeldab ka oma kokkupõrkeid noore Brad Pittiga, keda nimetab ettearvamatuks.