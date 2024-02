«Selliste jalakäijate jaoks võiks sealsamas tee peal suurem lomp olla!» Ülekäiguraja ääres jutustajad vihastavad autojuhte

Möödunud nädalal tõstatati Redditis teema seoses jalakäijatega. «Arvan, et paljud juhid on puutunud kokku sellega, kui kaks inimest ülekäigu servas seisavad ning üksteisega suhtlevad. Peatud, sest arvad, et tahavad üle tee saada, kuid inimesed viipavad, et sõida edasi, või jäävad sind lolli näoga vahtima,» alustab postituse autor.