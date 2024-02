ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Tallinna tsaar Miiša Estoonets ja tema Moskva papid. Lisatud pildid.

Küll üsna aeglaselt, aga tasapisi õnneks siiski hakkab ühiskond taipama, et Moskva patriarhaadi Eestis tegutsemine pole mitte ainult julgeolekurisk, vaid ka sügavalt ebamoraalne nähtus.

Tapetavad lapsed

Vene õigeusu kiriku ilmselgetest seostest Vene julgeolekuteenistustega on kirjutatud palju, see peaks olema kõigile klaar. Mis mõttes peame me Eestis putkat, mille juhtivpapp Kirill õnnistab Venemaa relvi ja palub issandat jumalat härdalt, et nood võimalikult rohkem ukrainlasi tapaks. Sellise asutuse kohalviibimine Eestis on lihtsalt jälk.

Ukrainas küüditab Venemaa lapsi, aga meil töllavad ringi vene kodanikest vaimulikud, kes pole kõssanudki, et vene kiriku mahitusel toimub genotsiid.

Kassikesed soovivad võitu! Foto: Ukraina laste näitus Riigikogus

Just täna mõtlesin sellele uuesti, kui Riigikogus avati Ukraina kultuurikeskuse ja minu pinginaabri Liisa Pakosta (Eesti 200) korraldatud ukraina põgenikest laste joonistuste näitus.

Lapsed olid maalinud koduloomi, kes neil Ukrainasse sõja jalgu maha jäid ja keda nad nukralt igatsevad. Kiisupildid. Aga mitte näoraamatu kasutud kiisupildid, vaid sügavalt mõtlemapanevad kiisupildid.

Ukrainas küüditab ja tapab Venemaa lapsi, aga meil töllavad ringi vene kodanikest vaimulikud, kes pole – Moskva alluvatena – kordagi poole sõnagagi kõssanud, et õigeusu kiriku täiel teadmisel ja kaasabil toimub Ukrainas kõige klassikalisem genotsiid.

Linnapea saadab signaali, et Moskva on OK