Riigikogu liige Hendrik Terras ja tema kallim Maria Pihlak teatasid hiljuti, et abielluvad juba selles veebruaris. Noor paar tutvus alles möödunud aasta veebruaris ning on juba valmis oma suhet järgmisele tasandile viima.

Siin tasub heita pilk ka taevaseisudele ning vaadata, mida need antud liidu kohta peegeldavad. Ilmselgelt ollakse teineteises piisavalt kindel, et pühendumises see järgmine samm astuda. Millised seisud on armastajate vahel, kes on üksteist niimoodi ära tundnud ning lähevad julgelt koos edasi? Kas universum näitab ka väljakutseid?