«Päev otsa olen kassinud!» Tuntud tiktokker jäi kiiruse ületamisega politseile vahele, kiirtest viitas ka narkojoobele

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar kinnitas, et taoline juhtum tõepoolest aset leidis. «7. veebruaril kella 23.30 ajal peatas politseipatrull Saaremaal Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 138. kilomeetril sõiduauto BMW, mida juhtis 29-aastane naine. Auto peatati, kuna politseipatrull mõõtis auto liikumiskiiruseks mitte vähem kui 105 km/h, kuigi lubatud piirkiirus selles kohas oli 90 km/h,» selgitas Antsaar ja lisas, et autot juhtinud naisega vesteldes tekkis politseinikel kahtlus, et naine võib olla tarvitanud narkootilisi aineid, mida kohapeal tehtud kiirtest ka kinnitas.