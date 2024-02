LUGEDA LOETAMATUT ⟩ Tehistaip aitab lugeda vulkaanipurskes söestunud iidseid kirjarulle

Pärast seda, kui teadlased kasutasid tehisintellekti, et saada teada, mis on ühe avamata Herculaneumi kirjarulli esimene sõna, on teadlaste meeskond paljastanud mitu peaaegu täielikku lõiku iidsest tekstist. See avastus annab ülevaate peaaegu 2000 aasta tagusest filosoofiast.