PIILU SISSE ⟩ Peagi abielluv Hendrik Terras pani müüki oma uhke Kalamaja korteri

Kuulutusest nähtub, et tegemist on eksklusiivse neljameetriste lagedega disainkorteriga Art Depoo majas, millel on eraldi sissepääs otse hoovist. Korteri sisustuses on kasutatud kvaliteetseid materjale ja trendikat vineeri. Korter on keskküttega, vannitoas ja esikus on eraldi reguleeritav põrandaküte elektriga. Kommunaalmaksed on suvel suurusjärgus 80 eurot ja talvel 140 eurot.