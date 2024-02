KALLIS ÕPPETUND ⟩ Tartu proua: otsisin soodsamat telefonioperaatorit, kuid sattusin jamasse olukorda

Tartu proua soovis leida odavamat teenusepakkujat, kuid sattus olukorda, kus tal tuleb soovimatu seade välja osta. «Miks mulle kohe ei öeldud, et ma ei saa seda tagasi anda, kui võtan järelmaksuga?,» küsib proua, kes soovis tagastada Elisale ruuteri, mida ta polnud veel kasutanud. Elisa esindaja ütleb, et seadmete rentimisel on kliendil õigus lepingutest loobuda ja seadmed tagastada täiendavate kuludeta. Teisiti on asi aga siis, kui klient on otsustanud seadme osamaksete kaupa välja osta.