ÄRA LANGE LÕKSU ⟩ Elu24 nime alt levib Facebookis õngitsusskeem

«Facebookist tuli sõnum, et olete võitnud ja et sellele tuleb reageerida 24 tunni jooksul, kuigi lehel oli loosimise kuupäevaks alles 14. veebruar ehk sõbrapäev,» rääkis toimetusele Kristiine , kelles näiline loosivõit kohe kahtlust tekitas.

Elu24 toimetus kinnitab, et tegemist on õngitsusega. Juhul kui oled saanud taolise teate, et oled võitnud sõbrapäeva loosiga, milles palutakse võit kinnitada 24 tunni jooksul, vajutades lisatud lingile, ära seda mitte mingil juhul tee.