«Väga õõvastav tunne oli.» Popartist kaw vahetas ebameeldiva seose tõttu artistinime

Pärast kuudepikkust põrkumist automatiseeritud vastuserobotitele sai Kawi tiim Metast, mis haldab Facebooki ja Instagrami, selle aasta alguses inimese koostatud vastuse, mis lahendas mõistatuse. Selgus, et eesti artisti postitused olid Facebookist ja Instagramist vaikimisi blokeeritud, kuna KAW on ingliskeelne lühend, mis tähendab kill all women ehk eesti keeles «tapke kõik naised».

«Väga õõvastav tunne oli, et selline rõve plekk on küljes. Ma arvan, et mitte keegi ei oska kunagi arvata, et selline asi võib temaga juhtuda, aga kõik on võimalik» nentis artist. «Minu artistinimi tekkis nii ammu aega tagasi, tükk aega enne seda, kui selline lühend või liikumine tehti,» selgitas 22-aastane artist «Pealtnägijas».